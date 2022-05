Roma, Repubblica: “Mou missione quasi compiuta, grande traguardo” (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, Repubblica- Come si evince dal quotidiano Repubblica la Roma con Mou appende davvero un traguardo storico dopo anni difficili. Ad oggi la squadra giallorossa ha raggiunto un traguardo storico che potrebbe davvero avere il suo compimento in quel di Tirana dove la Roma si giocherà il gran finale di Conference senza remore contro una vecchia conoscenza Olandese. Il Feyanoord è ancora sulla strada della Roma dopo gli scossoni di qualche anno fa. Mou deve davvero mettere i freni alla squadra e pensare davvero che nulla è conquistato ma è tutto da conquistare, come solo il portoghese può fare. “Il quotidiano evidenzia come servisse a questo club José Mourinho per cancellare 31 anni in un colpo e riportare i giallorossi a giocare una finale europea, ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 6 maggio 2022)- Come si evince dal quotidianolacon Mou appende davvero unstorico dopo anni difficili. Ad oggi la squadra giallorossa ha raggiunto unstorico che potrebbe davvero avere il suo compimento in quel di Tirana dove lasi giocherà il gran finale di Conference senza remore contro una vecchia conoscenza Olandese. Il Feyanoord è ancora sulla strada delladopo gli scossoni di qualche anno fa. Mou deve davvero mettere i freni alla squadra e pensare davvero che nulla è conquistato ma è tutto da conquistare, come solo il portoghese può fare. “Il quotidiano evidenzia come servisse a questo club José Mourinho per cancellare 31 anni in un colpo e riportare i giallorossi a giocare una finale europea, ...

