Roma-Leicester, Binetti esulta: “Giallorossi hanno salvato faccia a intero Paese” (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – “Viva la Roma, viva la Roma, ha salvato la faccia all’intero Paese. Siamo l’unica squadra che concorre a un trofeo internazionale”. E’ la senatrice dell’Udc Paola Binetti che non ti aspetti, che a margine di un convegno al Senato su ‘Maternità e coraggio’, nella Sala caduti di Nassirya, lascia spazio al cuore giallorosso. La senatrice centrista, responsabile del Dipartimento Pari Opportunità del partito non nasconde la sua gioia per l’exploit della squadra guidata da Mourinho, che ieri sera ha superato gli inglesi del Leicester e disputerà ora la finale di Conference League. Poi si rituffa nel lavoro, lei che solitamente parla di temi legati alla famiglia, ai minori e di contrasto alle droghe. L'articolo proviene da Sbircia la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – “Viva la, viva la, halaall’. Siamo l’unica squadra che concorre a un trofeo internazionale”. E’ la senatrice dell’Udc Paolache non ti aspetti, che a margine di un convegno al Senato su ‘Maternità e coraggio’, nella Sala caduti di Nassirya, lascia spazio al cuore giallorosso. La senatrice centrista, responsabile del Dipartimento Pari Opportunità del partito non nasconde la sua gioia per l’exploit della squadra guidata da Mourinho, che ieri sera ha superato gli inglesi dele disputerà ora la finale di Conference League. Poi si rituffa nel lavoro, lei che solitamente parla di temi legati alla famiglia, ai minori e di contrasto alle droghe. L'articolo proviene da Sbircia la ...

