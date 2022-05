Roma, la festa negli spogliatoi: abbracci con Mourinho e il coro per la finale a Tirana (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma - La Roma vola in finale grazie alla vittoria per 1 - 0 contro il Leicester nella semifinale di ritorno di Conference League. Grande entusiasmo in campo, con l'abbraccio dei giocatori ai 64mila ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 6 maggio 2022)- Lavola ingrazie alla vittoria per 1 - 0 contro il Leicester nella semidi ritorno di Conference League. Grande entusiasmo in campo, con l'o dei giocatori ai 64mila ...

Advertising

4n1mo51t1som1n4 : @S812Carlito A me piaceva un sacco la Coppa delle Coppe, proprio perché era rustica, affascinante, come lo è la Con… - Sportellate_it : Mourinho schiera una Roma tatticamente perfetta, vince il duello con Rodgers e regala all'Olimpico una serata di fe… - nonstop9981 : Roma, la festa negli spogliatoi: abbracci con Mourinho e il coro per la finale a Tirana - TuttoASRoma : Festa Roma, Mou è in finale: decide Abraham, Olimpico in delirio. Ora il Feyenoord per alzare la coppa - sportli26181512 : Roma, la festa negli spogliatoi: abbracci con Mourinho e il coro per la finale a Tirana: Grande entusiasmo dei gial… -