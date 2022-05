Roma, inglesi ‘perdenti’ in campo e fuori: poliziotti e steward picchiati, bus danneggiati. Sette arresti (Di venerdì 6 maggio 2022) Sconfitti sul campo, da gioco, e su quello della civiltà e dell’educazione civica. Nonostante la macchina dell’ordine pubblico abbia comunque funzionato nel complesso, il bilancio finale del post partita è comunque di quelli che fanno riflettere. Protagonisti, in negativo, sono stati i tifosi inglesi del Leicester giunti nella Capitale per assistere all’incontro di Conference League: in Sette sono stati arrestati. Tifosi inglesi picchiano poliziotti e steward In particolare, i poliziotti del commissariato Prati sono riusciti a fermare 7 inglesi, di età comprese tra i 23 ed i 36 anni, che avevano materialmente colpito prima gli stewards e poi gli stessi agenti della Polizia di Stato. Nella circostanza sono rimasti feriti 6 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 maggio 2022) Sconfitti sul, da gioco, e su quello della civiltà e dell’educazione civica. Nonostante la macchina dell’ordine pubblico abbia comunque funzionato nel complesso, il bilancio finale del post partita è comunque di quelli che fanno riflettere. Protagonisti, in negativo, sono stati i tifosidel Leicester giunti nella Capitale per assistere all’incontro di Conference League: insono stati arrestati. TifosipicchianoIn particolare, idel commissariato Prati sono riusciti a fermare 7, di età comprese tra i 23 ed i 36 anni, che avevano materialmente colpito prima glis e poi gli stessi agenti della Polizia di Stato. Nella circostanza sono rimasti feriti 6 ...

