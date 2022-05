Roma in finale di Conference League, possibili otto squadre italiane in Europa nella prossima stagione (Di venerdì 6 maggio 2022) La qualificazione della Roma in finale di Conference League tiene aperte le possibilità per il calcio italiano di portare otto squadre in Europa nella prossima stagione. Ma come? Innanzitutto, i giallorossi devono necessariamente conquistare la coppa contro il Feyenoord. Così facendo, sarebbero automaticamente qualificati per i gironi della prossima Europa League. In secondo luogo, proprio i giallorossi dovranno aver precedentemente concluso la stagione all’ottavo posto, quindi fuori dalla zona qualificazione europea, in cui andrebbero a quel punto, tra quinto e settimo posto, Lazio, Fiorentina e Atalanta, chiaramente citate qui in ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) La qualificazione dellainditiene aperte letà per il calcio italiano di portarein. Ma come? Innanzitutto, i giallorossi devono necessariamente conquistare la coppa contro il Feyenoord. Così facendo, sarebbero automaticamente qualificati per i gironi della. In secondo luogo, proprio i giallorossi dovranno aver precedentemente concluso laall’ottavo posto, quindi fuori dalla zona qualificazione europea, in cui andrebbero a quel punto, tra quinto e settimo posto, Lazio, Fiorentina e Atalanta, chiaramente citate qui in ...

