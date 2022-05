Roma in finale di Conference League, Malagò: “Sia un monito per le altre squadre italiane” (Di venerdì 6 maggio 2022) “Complimenti alla Roma, non è la coppa più prestigiosa, ma da qualche parte bisogna pur cominciare. Può essere un monito per le squadre italiane che secondo me non hanno mai snobbato queste competizioni, ma vale la pena fare qualche sacrificio nelle partite infrasettimanali schierando anche i giocatori più forti”. Queste le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, sulla qualificazione della Roma in finale di Conference League: “Sono tornato allo stadio dopo un anno e mezzo. Ieri, a prescindere dalla squadra che si tifa, sono cose che ti riconciliano con il calcio. Si vede la forza di questo sport”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) “Complimenti alla, non è la coppa più prestigiosa, ma da qualche parte bisogna pur cominciare. Può essere unper leche secondo me non hanno mai snobbato queste competizioni, ma vale la pena fare qualche sacrificio nelle partite infrasettimanali schierando anche i giocatori più forti”. Queste le parole del presidente del Coni, Giovanni, sulla qualificazione dellaindi: “Sono tornato allo stadio dopo un anno e mezzo. Ieri, a prescindere dalla squadra che si tifa, sono cose che ti riconciliano con il calcio. Si vede la forza di questo sport”. SportFace.

