Roma in finale di Conference League, Giannini: “Traguardo che mancava ai tifosi” (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma – L’approdo della Roma in finale di Conference League “è un Traguardo importante che mancava da anni a tutti: città e tifosi”. Lo dice all’Adnkronos l’ex giallorosso Giuseppe Giannini. Importanza, sottolinea dimostrata dai “quasi 70.000 tifosi all’Olimpico. Ma a ben vedere lo fanno da diverse giornate, come sabato per la Salernitana: l’affetto c’è sempre e con l’arrivo di Mourinho è aumentato: un trascinatore, è stato molto bravo a toccare le corde giuste prima della gara, e ieri l’apoteosi”. Bella Roma comunque, osserva Giannini: “pur non giocando benissimo, ma tanto in queste partite devi solo vincere, c’è stata una grande partecipazione della squadra, perché quando vai subito ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 6 maggio 2022)– L’approdo dellaindi“è unimportante cheda anni a tutti: città e”. Lo dice all’Adnkronos l’ex giallorosso Giuseppe. Importanza, sottolinea dimostrata dai “quasi 70.000all’Olimpico. Ma a ben vedere lo fanno da diverse giornate, come sabato per la Salernitana: l’affetto c’è sempre e con l’arrivo di Mourinho è aumentato: un trascinatore, è stato molto bravo a toccare le corde giuste prima della gara, e ieri l’apoteosi”. Bellacomunque, osserva: “pur non giocando benissimo, ma tanto in queste partite devi solo vincere, c’è stata una grande partecipazione della squadra, perché quando vai subito ...

Advertising

OfficialASRoma : TRIPLICE FISCHIO! SIAMO IN FINALE! SIAMO IN FINALE! SIAMO IN FINALE! DAJE ROMA DAJE! DAJE ROMA DAJE! DAJE ROMA… - FBiasin : Ennesima finale per #Mourinho che in qualche modo ha già vinto, perché se il tuo stadio è sempre pieno (e quest’ann… - federicocasotti : In quattro anni semifinale di Champions League, semifinale di Europa League, e ora una finale di Conference da gioc… - SoniaSamoggia : RT @perchetendenza: #ConferenceLeague: Perché la Roma ha battuto 1-0 il Leicester con gol di Abraham e si è qualificata per la finale del 2… - MaglioBruno : RT @stebellentani: Ha preso una Roma allo sbando, arrivata settima in campionato e l'ha portata alla prima finale europea dopo 31 anni. C'è… -