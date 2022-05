Roma, il regalo della società ai 166 di Bodo Glimt – FOTO (Di venerdì 6 maggio 2022) La società della Roma dopo aver conquistato la finale di Conference League ha deciso di omaggiare i 166 abbonati andati a Bodo La Roma raggiunge la finale di Conference League e fa un regalo ai 166 abbonati andati a Bodo Glimt nella prima trasferta persa poi dai giallorossi per 6-1. Un gesto importante per ripagare chi quella sera si è fatto un lungo viaggio per assistere ad una debacle storica per la squadra. ? I 166 abbonati che c'erano quella sera, hanno un posto garantito a Tirana ??? https://t.co/t31Gdt5otz#ASRoma #UECL pic.twitter.com/kk5ATAV4YL— AS Roma (@OfficialASRoma) May 5, 2022 «I 166 abbonati che c’erano quella sera, avranno un posto garantito a Tirana» L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Ladopo aver conquistato la finale di Conference League ha deciso di omaggiare i 166 abbonati andati aLaraggiunge la finale di Conference League e fa unai 166 abbonati andati anella prima trasferta persa poi dai giallorossi per 6-1. Un gesto importante per ripagare chi quella sera si è fatto un lungo viaggio per assistere ad una debacle storica per la squadra. ? I 166 abbonati che c'erano quella sera, hanno un posto garantito a Tirana ??? https://t.co/t31Gdt5otz#AS#UECL pic.twitter.com/kk5ATAV4YL— AS(@OfficialAS) May 5, 2022 «I 166 abbonati che c’erano quella sera, avranno un posto garantito a Tirana» L'articolo proviene da ...

