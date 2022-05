Roma, Eto'o esalta Mourinho: 'Vincerà la Conference League' (Di venerdì 6 maggio 2022) MILANO - "Mourinho? Conoscendo lo Special One ora è felice, ma lui vuole vincere. La sua testa sarà già a trovare la strategia per vincere. E sono sicuro ci riuscirà". Questo il pensiero di Samuel ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 6 maggio 2022) MILANO - "? Conoscendo lo Special One ora è felice, ma lui vuole vincere. La sua testa sarà già a trovare la strategia per vincere. E sono sicuro ci riuscirà". Questo il pensiero di Samuel ...

Advertising

sportli26181512 : #Roma, Eto'o esalta #Mourinho: 'Vincerà la Conference League': L'ex Inter, oggi Presidente della Federcalcio del Ca… - ReteSport : ?? Giuseppe #Giannini??#Pellegrini mi ha esaltato, il migliore in campo con Abraham. E’ stato perfetto in mezzo al ca… - bonko89 : @HungryMarcio Ao questo ha detto tutti i nomi della Roma senza sbagliarne uno per fortuna che non ci si fila???? è ri… -