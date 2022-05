Roma, è già febbre da finale: oltre 5mila in fila per il biglietto, i voli per Tirana sopra i 400 euro (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma si è svegliata con ancora l'euforia per la vittoria contro il Leicester . Dopo più di 30 anni, i giallorossi torneranno a giocarsi un trofeo europeo e nella Capitale è già febbre per la finale di ... Leggi su leggo (Di venerdì 6 maggio 2022)si è svegliata con ancora l'euforia per la vittoria contro il Leicester . Dopo più di 30 anni, i giallorossi torneranno a giocarsi un trofeopeo e nella Capitale è giàper ladi ...

FBiasin : Ennesima finale per #Mourinho che in qualche modo ha già vinto, perché se il tuo stadio è sempre pieno (e quest’ann… - LauraPausini : Un mese fa presentavo a tutti “Laura Pausini - Piacere di conoscerti”. Queste sono le immagini della conferenza sta… - federicocasotti : Curiosità, da tenere a mente per il futuro: se ci fosse già l’anno prossimo il format della Champions 2024/27, la R… - SimoneMoretti3 : @Lamb_guast84 @Andrea_DiCarlo Fidati , la Roma con uno di quelli andava fuori col Leicester già dalla partita di andata. - selan37 : @rep_roma Eh sì, non c'erano già abbastanza problemi, sentivamo proprio la necessità di quest'altra buffonata. -