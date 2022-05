Roma, che regalo alle italiane: quanti punti ha dato la Conference (Di venerdì 6 maggio 2022) La tanto bistrattata Conference League sta tenendo in piedi il Ranking italiano: quanti punti ha dato la Roma La Roma ieri ha conquistato la finale di Conference League grazie alla vittoria contro il Leicester 1-0. Tammy Abraham è tornato al gol, dopo averne segnati solo due nelle ultime otto partite tra Serie A e Coppa. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 6 maggio 2022) La tanto bistrattataLeague sta tenendo in piedi il Ranking italiano:halaLaieri ha conquistato la finale diLeague grazie alla vittoria contro il Leicester 1-0. Tammy Abraham è tornato al gol, dopo averne segnati solo due nelle ultime otto partite tra Serie A e Coppa. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

