Roma | biglietti finale Conference League Tirana | 166 tifosi premiati

(Adnkronos) – La Roma vola in finale di Conference League, in programma a Tirana il 25 maggio contro il Feyenoord, e i tifosi giallorossi vanno a caccia dei biglietti per un posto all'Arena Kombëtare, uno stadio che contiene meno di 22mila spettatori. La Roma destinerà una parte dei biglietti ad un gruppo di tifosi 'speciali': "Il Club ha deciso di ringraziare i 166 abbonati presenti alla partita del 21 ottobre nel settore ospiti del Aspmyra Stadion di Bodo, garantendo loro – gratuitamente – un biglietto per la finale", ha fatto sapere la Roma riferendosi ai 'coraggiosi' che ad ottobre dello scorso anno volarono in Norvegia per assistere alla sfida persa 6-1 dalla formazione di José Mourinho.

