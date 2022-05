**Roma: 16enne morì investita a San Giovanni, assolto tassista** (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - assolto, con la formula ‘perché il fatto non sussiste', Claudio Baiocchi, il tassista che il 20 maggio del 2017 investì la 16enne Alice Galli a Largo Amba Aradam, zona San Giovanni a Roma, morta in seguito all'incidente in ospedale. Lo ha deciso il gup di Roma al termine del processo con rito abbreviato dopo che la Procura aveva chiesto una condanna a 8 mesi. La posizione di Baiocchi era stata archiviata in precedenza dopo che una perizia aveva stabilito che l'uomo procedeva a una velocità di 35 chilometri orari e la ragazza aveva attraversato la strada con il semaforo pedonale rosso. In seguito la famiglia aveva chiesto la riapertura dell'indagine sostenendo che il tassista procedeva a una velocità superiore, come riportato anche nel capo di imputazione, “una velocità di guida calcolata in sede di incidente ... Leggi su iltempo (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos) -, con la formula ‘perché il fatto non sussiste', Claudio Baiocchi, il tassista che il 20 maggio del 2017 investì laAlice Galli a Largo Amba Aradam, zona Sana Roma, morta in seguito all'incidente in ospedale. Lo ha deciso il gup di Roma al termine del processo con rito abbreviato dopo che la Procura aveva chiesto una condanna a 8 mesi. La posizione di Baiocchi era stata archiviata in precedenza dopo che una perizia aveva stabilito che l'uomo procedeva a una velocità di 35 chilometri orari e la ragazza aveva attraversato la strada con il semaforo pedonale rosso. In seguito la famiglia aveva chiesto la riapertura dell'indagine sostenendo che il tassista procedeva a una velocità superiore, come riportato anche nel capo di imputazione, “una velocità di guida calcolata in sede di incidente ...

