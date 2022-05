Rivoluzione culturale alla base del cambiamento di Napoli, ne parlano D’Angelo ed Ercolino (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Patto di fiducia tra scuola e famiglia, integrazione scolastica dei migranti, qualità dei servizi pubblici e rapporto con l’utenza, questi i temi della puntata de Il Monito, che andrà in onda questa sera alle 22.30 su Tv Luna, (CH 14 digitale terrestre e streaming su tvluna.it). Ospiti del programma di Rosa Criscuolo, condotto con Lorenza Licenziati: Sergio D’Angelo, presidente Gesco e Valentina Ercolino, presidente Scuole paritarie Confapi. “La violenza giovanile non è un fenomeno legato solo alla città di Napoli o alla movida cattiva – ha esordito Sergio D’Angelo. Il fenomeno della violenza riguarda non solo i giovani ma anche i minorenni. Deteniamo un primato sulla dispersione scolastica e lo sforzo che bisogna fare è quello di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Patto di fiducia tra scuola e famiglia, integrazione scolastica dei migranti, qualità dei servizi pubblici e rapporto con l’utenza, questi i temi della puntata de Il Monito, che andrà in onda questa sera alle 22.30 su Tv Luna, (CH 14 digitale terrestre e streaming su tvluna.it). Ospiti del programma di Rosa Criscuolo, condotto con Lorenza Licenziati: Sergio, presidente Gesco e Valentina, presidente Scuole paritarie Confapi. “La violenza giovanile non è un fenomeno legato solocittà dimovida cattiva – ha esordito Sergio. Il fenomeno della violenza riguarda non solo i giovani ma anche i minorenni. Deteniamo un primato sulla dispersione scolastica e lo sforzo che bisogna fare è quello di ...

