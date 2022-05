Rinnovo Ospina, l’agente del colombiano annuncia l’addio (Di venerdì 6 maggio 2022) Ag. Ospina annuncia l’addio: “Diverse trattative, saremo liberi e potremo scegliere il meglio” Intervistato dal quotidiano colombiano Semana, l’agente del portiere del Napoli David Ospina, Lucas … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 6 maggio 2022) Ag.: “Diverse trattative, saremo liberi e potremo scegliere il meglio” Intervistato dal quotidianoSemana,del portiere del Napoli David, Lucas … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

GioFrezzetti : RT @cn1926it: #Ospina, l’agente: “A luglio David sarà libero a parametro zero. Sceglieremo il meglio per lui” - cn1926it : #Ospina, l’agente: “A luglio David sarà libero a parametro zero. Sceglieremo il meglio per lui” - marcoebbasta : “Spalletti ha chiesto il rinnovo di Ospina” cit. - ginogino17 : @enzogoku69 Enzo ho letto le parole dell agente di ospina,niente rinnovo? - fran_rkid : @Lelle_1509 @lucacerchione Però adl mi sa che si è deciso a vendere meret, quindi potrebbe volersi coprire col rinnovo di ospina. -