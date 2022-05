Rimozione rifiuti fiume, Megna (Civico22): “Esprimiamo soddisfazione per la presa in carico delle nostre sollecitazioni” (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito la nota della Consigliera Comunale di Civico22 Giovanna Megna sulla Rimozione dei rifiuti presso i fiumi: “Fin dall’insediamento della Commissione Ambiente – scrive – abbiamo portato come primo punto all’attenzione della stessa, la situazione drammatica in cui versano i fiumi, in condizioni estremamente critiche, non solo per la mancanza di depuratori, ma anche per lo sversamento di rifiuti. In prima battuta l’amministrazione aveva ritenuto che la competenza per la pulizia dell’alveo del fiume non fosse in capo al Comune ma alla Provincia. “Un’impasse che ha trasformato il fiume in una vera e propria discarica a cielo aperto, con danni all’ambiente e alla salute, oltre a contribuire ad una progressiva e inesorabile disaffezione nei ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito la nota della Consigliera Comunale diGiovannasulladeipresso i fiumi: “Fin dall’insediamento della Commissione Ambiente – scrive – abbiamo portato come primo punto all’attenzione della stessa, la situazione drammatica in cui versano i fiumi, in condizioni estremamente critiche, non solo per la mancanza di depuratori, ma anche per lo sversamento di. In prima battuta l’amministrazione aveva ritenuto che la competenza per la pulizia dell’alveo delnon fosse in capo al Comune ma alla Provincia. “Un’impasse che ha trasformato ilin una vera e propria discarica a cielo aperto, con danni all’ambiente e alla salute, oltre a contribuire ad una progressiva e inesorabile disaffezione nei ...

