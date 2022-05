Advertising

ScrivoLibero : Il Presidente della Regione Siciliana con Decreto n. 191 del 29/04/2022 ha accolto il ricorso proposto dalle… - ilSicilia : #Cronaca #decreti Le ultime novità dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 6 maggio 2022… - PALERMOPM : AVVISO - PALERMOPM : AVVISO - PALERMOPM : AVVISO -

TGCOM

commenta Lain una recente classifica con i suoi 30 milioni risulta essere lache spende di più per l'affitto dei propri immobili, al secondo posto il Lazio con 12 milioni. In realtà è ...Pertanto è indispensabile un incontro con il Mise e Presidenza dellaprima che diventi troppo tardi". Regione Siciliana, affitti milionari per i propri uffici Alla chiusura delle operazioni di voto (alle 23 di domenica) si procederà con lo spoglio delle schede dei cinque referendum sulla giustizia, mentre quello relativo alle amministrative verrà rinviato a ...Le immagini del suggestivo palcoscenico open air di Santo Stefano Quisquina saranno protagoniste della kermesse cinematografica in programma dal 17 al 28 maggio ...