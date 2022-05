Regione Liguria: firmato il nuovo patto per il lavoro nel settore turistico con sindacati e categorie, al via bonus assunzionali per ... (Di venerdì 6 maggio 2022) firmato oggi il patto del lavoro nel settore del Turismo, l'accordo tra Regione Liguria, sindacati e categorie datoriali per l'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese del settore per il ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 6 maggio 2022)oggi ildelneldel Turismo, l'accordo tradatoriali per l'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese delper il ...

Advertising

Adelina728 : @RegLiguria (il presidente è #Toti) per il 2022 ha previsto un impegno di spesa da spartire con #Sampdoria #Spezia… - BarbettiDaniele : RT @AWerdin: Ieri siglato il Patto per il Lavoro nel Turismo a Genova. La Liguria unica Regione che da 5 anni propone e sigla insieme ai Si… - IlDemone6 : RT @mim_strauss: “I novax sono i nostri talebani” Giovanni Toti, presidente regione Liguria “Sono dei criminali, vanno perseguitati come s… - simonamancini24 : RT @AntonioBisaschi: @brunix_super @VittorioFerram1 In un partito dove ci sono la tizia in video ,il ministro del lavoro e sono alleati co… - mario67mas : @BolettiMassimo guarda tg regione liguria 8 persone in terapia intensiva per covid tutti otto trivaccinati il vac… -

Cane e padrone per sempre insieme (anche nella tomba): l'iniziativa della Regione Lombardia Entro la fine dell'anno la Regione approverà una legge che permetterà ai defunti di riposare per ... TESTO UNICO Al momento accade in Liguria, Michela Vittoria Brambilla ha presentato un disegno di ... Zona rossa nel Lazio per la peste suina: dove ed elenco dei divieti Lo scorso gennaio gli enti preposti avevano allertato ben 114 Comuni in Piemonte e in Liguria , ma ... Data la pericolosità di questa malattia particolarmente letale per maiali e cinghiali, la Regione ... Regione Liguria Entro la fine dell'anno laapproverà una legge che permetterà ai defunti di riposare per ... TESTO UNICO Al momento accade in, Michela Vittoria Brambilla ha presentato un disegno di ...Lo scorso gennaio gli enti preposti avevano allertato ben 114 Comuni in Piemonte e in, ma ... Data la pericolosità di questa malattia particolarmente letale per maiali e cinghiali, la... giunta - La seduta della Giunta del 6 maggio 2022