Reed Hastings | «Netflix è a quasi 5 milioni di abbonati in Italia Bisogna lavorare sul contenimento dei prezzi» Ecco i nuovi progetti

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 6 maggio 2022)“Inabbiamoraggiunto la soglia dei cinquedi”.‘taglia il nastro’ così al nuovo ufficiono di(qui la nostra analisi sui punti di forza e debolezza) intervenendo nel corso dell’inaugurazione con la stampa. Il fondatore e Co-CEO di, come riporta l’Ansa, non si dice preoccupato del calo dia livello globale preferendo sottolineare la crescita nel Belpaese. Al suo cospetto, sono stati annunciati ititoli (alcuni già pronti, altri non tutti si vedranno quest’anno). C’è spazio per il thriller sentimentale, la saga in costume e – come DM anticipato – il reality. ...