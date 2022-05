Reddito di cittadinanza, stagionali, colf: cosa cambia nel Bonus da 200 euro. E arriva quello per i trasporti (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Bonus una tantum da 200 euro che arriverà nella busta paga dei lavoratori e pensionati italiani a luglio ha subito delle modifiche introdotte dal Consiglio dei Ministri nel decreto Aiuti. La nuova bozza prevede che l’ampliamento in busta paga arriverà, oltre ai lavoratori dipendenti, pensionati e disoccupati con redditi fino a 35 mila euro, anche a chi percepisce il Reddito di cittadinanza, ai lavoratori stagionali, agli autonomi, ai colf e a tutti i collaboratori domestici. Come già previsto, per i dipendenti e i pensionati per ricevere il Bonus non servirà alcuna domanda, ma arriverà in automatico con lo stipendio o la pensione. Invece, per i lavoratori autonomi e professionisti le modalità di erogazione saranno definite in un secondo momento con ... Leggi su open.online (Di venerdì 6 maggio 2022) Iluna tantum da 200che arriverà nella busta paga dei lavoratori e pensionati italiani a luglio ha subito delle modifiche introdotte dal Consiglio dei Ministri nel decreto Aiuti. La nuova bozza prevede che l’ampliamento in busta paga arriverà, oltre ai lavoratori dipendenti, pensionati e disoccupati con redditi fino a 35 mila, anche a chi percepisce ildi, ai lavoratori, agli autonomi, aie a tutti i collaboratori domestici. Come già previsto, per i dipendenti e i pensionati per ricevere ilnon servirà alcuna domanda, ma arriverà in automatico con lo stipendio o la pensione. Invece, per i lavoratori autonomi e professionisti le modalità di erogazione saranno definite in un secondo momento con ...

