Reddito di cittadinanza | a Ferrara scoperti altri 23 furbetti stranieri | lo incassavano senza i requisiti

(Di venerdì 6 maggio 2022) Si allunga la lista deideldi. I finanzieri del Comando Provinciale dihanno individuato, nei primi mesi di quest’anno, 23 persone che hanno illecitamente ottenuto la misura, utilizzando dichiarazioni o documenti falsi, oppure omettendo le informazioni dovute nella dichiarazione di sostituzione unica (Dsu). Oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica di, i percettori del sussidio sono stati segnalati all’Inps per la revoca o la sospensione del contributo e per il recupero delle somme già erogate, che ammontano ad una somma di circa 165.000 euro.di, false autocertificazioni Si tratta di 23 cittadini(tra cui nigeriani, rumeni, senegalesi, egiziani, e pakistani), che ...

Advertising

Mov5Stelle : C'è chi ha creato il reddito di cittadinanza per contrastare la povertà e c'è chi lo considera una 'paghetta di Sta… - petergomezblog : Primo maggio – Scarpetta (Ocse): “In Italia la qualità del lavoro è peggiorata, serve un salario minimo. Il reddito… - _fiorucci : RT @NAPFLG: #ILPaesedeiBALOCCHI:Tra erogazioni di Bonus ai percettori di reddito cittadinanza,Rilascio Residenza a chi occupa le abitazion… - Gaiagioialiber1 : RT @HoaraBorselli: Ecco l’ennesima vergogna: chi percepisce il reddito di cittadinanza avrà diritto al bonus dei 200€. Chi invece è invalid… - hwarangnick : RT @Armi88Chicco: Bonus di 200 euro anche a chi percepisce il reddito di cittadinanza. A conti fatti andare a lavorare non conviene. #gover… -

Poi vediamo un provvedimento (il decreto Aiuti, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, ndr), come l'ultimo, dove si danno in una tantum a chi prende ildiche ...Lo riceverà anche chi ha diritto aldi. 3) Occorre fare domanda Nella stragrande maggioranza dei casi no, il bonus arriverà automaticamente nello stipendio o con la pensione. ...Rizziconi. Controlli a 234 percettori del reddito di cittadinanza. Scattano le denunce per gli indebiti percettori ...Adescavano donne sole e fragili, poi si facevano consegnare denaro. Maxi operazione dei carabinieri in tutta Italia che ha portato allo smantellamento di una banda di truffatori che operava sul web. I ...