Reazioni avverse, un paziente denuncia l’omertà dei medici: “Se scrivo trombosi sul referto scoppia un casino” (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag — Sono in tutto 134.361 le persone — per un totale di 99 segnalazioni ogni 100 mila dosi di vaccino anti-Covid somministrate — che hanno segnalato Reazioni avverse all’Aifa. Di queste il 17,8% ha denunciato la comparsa di sintomi gravi: sono i dati contenuti nell’ultimo rapporto, aggiornato al 26 marzo scorso, dell’Agezia italiana del farmaco. 134mila, la popolazione di città come Latina e Ferrara. Un esercito inascoltato e marginalizzato, costretto a percorrere un calvario di visite specialistiche e cure spesso non risolutive, a scontrarsi contro la cortina di «misterioso» silenzio del corpo medico che nella maggior parte dei casi sembra non volerne sapere di riconoscere la sofferenza di queste persone. Il calvario di chi è colpito da Reazioni avverse L’edizione odierna del Fatto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag — Sono in tutto 134.361 le persone — per un totale di 99 segnalazioni ogni 100 mila dosi di vaccino anti-Covid somministrate — che hanno segnalatoall’Aifa. Di queste il 17,8% hato la comparsa di sintomi gravi: sono i dati contenuti nell’ultimo rapporto, aggiornato al 26 marzo scorso, dell’Agezia italiana del farmaco. 134mila, la popolazione di città come Latina e Ferrara. Un esercito inascoltato e marginalizzato, costretto a percorrere un calvario di visite specialistiche e cure spesso non risolutive, a scontrarsi contro la cortina di «misterioso» silenzio del corpo medico che nella maggior parte dei casi sembra non volerne sapere di riconoscere la sofferenza di queste persone. Il calvario di chi è colpito daL’edizione odierna del Fatto ...

