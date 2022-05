Real Madrid | Cassano | “Ancelotti ha un gran culo | meritava il City”

(Di venerdì 6 maggio 2022) Antonioha analizzato la semifinale di ritorno della Champions League 2021/2022 trae Manchester, che ha visto la squadra difirmare una rimonta da sogno e conquistare la diciassettesima finale. “Tiri in porta delzero fino all’89’, questo è un dato di fatto. Zero tiri in porta senza se e senza ma – ha detto l’ex attaccante nelle stories su Instagram –. Vince 1-0 il, clamorosa occasione di Gish e sulla linea di porta salva Mendy, poimiracolo di Courtois con i tacchetti degli scarpini. Poi altre due occasioni clamorose una di Bernardo Silva e l’altra di Gish. Poi all’89’ succede quello che deve succedere: la magia del Bernabeu. Io la ...

Advertising

SkySport : REAL MADRID-MANCHESTER CITY 3-1 d.t.s Risultato finale ? ? #Mahrez (73') ? #Rodrygo (90') ? #Rodrygo (90+2') ? rig… - fanpage : Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è in finale di Champions League?? Battuto il City di Guardiola con una rimonta paz… - SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS LEAGUE REAL MADRID IN FINALE CONTRO IL LIVERPOOL Si giocherà il 28 maggio a Parigi #SkySport… - sportface2016 : #RealMadrid, #Cassano: '#Ancelotti ha un gran culo, meritava il #City' - JGiuls_ : RT @Julio_Arnes: Real Madrid: Vinicius, Benzema, Valverde PSG: Mbappe, Messi, Neymar Liverpool: Mane, Salah, Firmino Juventus: Eleganza, Ge… -

Pep Guardiola , così come tutto il Manchester City , si lecca le ferite dopo la clamorosa eliminazione subita in semifinale di Champions per mano del, quando l'obiettivo era a meno di un ...L'ex portiere del Manchester United Peter Schmeichel ha commentato l'exploit delche ha conquistato con il brivido la finale di Champions League, ribaltando nei minuti finali il risultato e poi nei supplementari punendo definitivamente il Manchester City con il rigore ...Antonio Cassano ha analizzato la semifinale di ritorno della Champions League 2021/2022 tra Real Madrid e Manchester City ...Da Miami dove domenica si correrà il primo Gran Premio di Formula 1 della storia per la città della Florida il pilota della Ferrari Carlos Sainz non si è voluto perdere l'incredibile semifinale di rit ...