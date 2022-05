Rai, la morte arriva senza preavviso: se ne andato un pezzo di storia della tv | Ti vorremo sempre bene (Di venerdì 6 maggio 2022) La Rai deve fare i conti con un lutto veramente impressionante. La sua mancanza si fa molto sentire, una grande personalità Un personaggio molto importante, di grande rilievo sopratutto in Rai. Non tutti lo ricorderanno, soprattutto i più giovani, eppure è stato un volto fondamentale nella storia della tv. Purtroppo è venuto a mancare e ha lasciato un vuoto indelebile. Ecco di chi si tratta. Aveva 81 anni quando è venuto a mancare. Il successo ha inizio nel 1970 con Coralba. Ma è stato un altro il grande capolavoro per cui lo ricordano in molti. Stiamo parlando dello sceneggiato giallo Dov’è Anna?. Proprio da questo capolavoro è stato considerato il deus ex machina delle fiction. Stiamo parlando di un volto storico. A dare l’annuncio della sua morte sono stati i familiari, attraverso un post su ... Leggi su ildemocratico (Di venerdì 6 maggio 2022) La Rai deve fare i conti con un lutto veramente impressionante. La sua mancanza si fa molto sentire, una grande personalità Un personaggio molto importante, di grande rilievo sopratutto in Rai. Non tutti lo ricorderanno, soprattutto i più giovani, eppure è stato un volto fondamentale nellatv. Purtroppo è venuto a mancare e ha lasciato un vuoto indelebile. Ecco di chi si tratta. Aveva 81 anni quando è venuto a mancare. Il successo ha inizio nel 1970 con Coralba. Ma è stato un altro il grande capolavoro per cui lo ricordano in molti. Stiamo parlando dello sceneggiato giallo Dov’è Anna?. Proprio da questo capolavoro è stato considerato il deus ex machina delle fiction. Stiamo parlando di un volto storico. A dare l’annunciosuasono stati i familiari, attraverso un post su ...

