"Quello che non dite sulla Nato": Marinella Mondaini esalta Putin da Del Debbio, si scatena il caos | Video (Di venerdì 6 maggio 2022) Piccoli filo-Putin crescono. L'ultimo, eclatante, episodio lo si registra nello studio di Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio e in onda su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 5 maggio. Ospite in collegamento, ecco infatti la scrittrice Marinella Mondaini. Giornalista e anche traduttrice, da anni vive a Mosca, in Russia, all'ombra del Cremlino. Ed ecco che la Mondaini si schiera armi e bagagli in difesa di Vladimir Putin. Notevole l'esordio: "Non minaccia nessuno e non è il dittatore che viene dipinto in Europa e in Occidente", premette riferendosi allo zar. E ancora: "Si ha una demonizzazione tremenda. Vorrei sentire gli epiteti che vengono rivolti a Putin anche per i capi della Nato, dell'America, quando in tutti ...

