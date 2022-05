Quasi la metà delle mamme italiane è senza lavoro (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag – La metà delle mamme italiane (o Quasi) è senza lavoro, secondo gli ultimi dati riportati dall’Ansa. mamme italiane senza lavoro mamme italiane senza un posto di lavoro, o comunque ci andiamo molto vicini. Secondo gli ultimi dati riportati anche da Save the Children il 42,6% delle mamme tra i 25 e i 54 anni è disoccupata. E non solo, Quasi il 40% di chi ha 2 o più figli ha solo un contratto part-time. Nel primo semestre 2021 si è attivato per le mamme solo un contratto su dieci a tempo indeterminato. Vengono definite madri “equilibriste” quelle che si ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag – La(o) è, secondo gli ultimi dati riportati dall’Ansa.un posto di, o comunque ci andiamo molto vicini. Secondo gli ultimi dati riportati anche da Save the Children il 42,6%tra i 25 e i 54 anni è disoccupata. E non solo,il 40% di chi ha 2 o più figli ha solo un contratto part-time. Nel primo semestre 2021 si è attivato per lesolo un contratto su dieci a tempo indeterminato. Vengono definite madri “equilibriste” quelle che si ...

