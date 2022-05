Quant’è mancato Ilicic all’Atalanta? Gol | dribbling | falli subiti | anche se non al top | i dati confermano il suo ruolo chiave

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 6 maggio 2022) Josip. Quest’anno l’abbiamo visto vestire la maglia nerazzurra solo fino al 9 gennaio, in quel 2-6 rifilato all’Udinese. Da lì in poi non ha più giocato, per ragioni che qui eviteremo di trattare, e, sempre da lì, è iniziato …