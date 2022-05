Putin, tutti i possibili successori del presidente russo in caso di morte (Di venerdì 6 maggio 2022) Chi prenderebbe il posto di Putin se morisse? Della salute del presidente russo si è parlato diffusamente nelle ultime settimane, anche perché ci sono voci insistenti che si... Leggi su ilmattino (Di venerdì 6 maggio 2022) Chi prenderebbe il posto dise morisse? Della salute delsi è parlato diffusamente nelle ultime settimane, anche perché ci sono voci insistenti che si...

Advertising

CottarelliCPI : Tutti i senatori della Commissione Esteri del Senato si sono dimessi per le posizioni filo Putin del presidente. Lu… - GiovaQuez : Marinella Mondaini: 'Putin non minaccia nessuno e non è quel dittatore che si vuol dipingere. Non c'è nessuna aggre… - La7tv : #lariachetira Nathalie Tocci (Direttrice Istituto Affari Internazionali): 'Dobbiamo tutti essere consapevoli che c'… - Gioacch35990421 : @Smaik2405 @Oneeek1 @Bemo46404217 @milo_desantis @Corriere Ciascuno dice la sua sostenuta da fatti, e non è certo l… - Marien_Bad : @PietroSalvatori Personalmente l'unico aspetto su cui concordavo con Putin era l'uso improprio del termine 'guerra'… -