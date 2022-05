“Putin criminale depravato. Biden cordardo”: chi lo ha detto? Parole al vetriolo sul conflitto (Di venerdì 6 maggio 2022) L’ex ministro, oggi all’opposizione, non lesina piccoli dardi avvelenati contro Nato e Putin definito come un “criminale di guerra” che è “sceso a nuove profondità di depravazione” Fra le voci che non hanno voluto risparmiare critiche ad ambo le parti per lo scempio che la guerra sta procurando vi è quella dell’ex ministro greco Varoufakis. Intervistato da La Stampa non solo ha detto la sua sul conflitto, ma anche rilasciato forti commenti tanto su Putin quanto su Biden. E chiarisce la sua posizione in merito all’invito all’evento, in Italia, dell’evento DuPre, ossia Dubbio e Precauzione, una piattaforma di “contro informazione” popolata da No Vax. Putin il “criminale” e Biden il “cordardo” L’ex ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 6 maggio 2022) L’ex ministro, oggi all’opposizione, non lesina piccoli dardi avvelenati contro Nato edefinito come un “di guerra” che è “sceso a nuove profondità di depravazione” Fra le voci che non hanno voluto risparmiare critiche ad ambo le parti per lo scempio che la guerra sta procurando vi è quella dell’ex ministro greco Varoufakis. Intervistato da La Stampa non solo hala sua sul, ma anche rilasciato forti commenti tanto suquanto su. E chiarisce la sua posizione in merito all’invito all’evento, in Italia, dell’evento DuPre, ossia Dubbio e Precauzione, una piattaforma di “contro informazione” popolata da No Vax.il “” eil “” L’ex ...

Advertising

La7tv : #lariachetira Moni Ovadia: 'Non posso sostenere Putin, però il più pulito ha la rogna. Che mi si faccia passare gli… - LaStampa : Yanis Varoufakis: “Putin è un criminale depravato. L’Europa deve garantire la pace” - rulajebreal : La pace che chiede Santoro, quella per la quale non dorme più (figuriamoci i civili barricati nei bunker), è una pa… - TGianpaolo : RT @LArchimandrita: Volevo informare il populista da strapazzo #GiuseppeConte che le armi - da lui definite “offensive” - servono all’Ucra… - ParliamoDiNews : l`ex ministro greco varoufakis ha uno sganassone per tutti: putin? criminale. biden? codardo - Politica #greco… -