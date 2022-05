Punire il patriarca Kirill? Un regalo a Putin | ecco perché le sanzioni lo trasformeranno in martire

(Di venerdì 6 maggio 2022) Non fate questo favore al, per l'amor di Dio. A proposito di quest'ultimo, il capo della Chiesa ortodossa russa definì Vladimirun suo "miracolo", un'estrinsecazione del divino, per dire come l'uomo interpreti il magistero spirituale, e quanto lo contamini con la propaganda temporale. Proprio per questo, l'ultima idea degli euroburocrati della Commissione, colpire ilcon la mannaia delle, significherebbe scendere sul suo terreno di gioco. Ufficializzare che, anche per noi, la religione è solamente instrumentum regni, utensile di massa a disposizione del potere politico, e del gioco di potenza geopolitico. Il sesto pacchetto diannunciato da Ursula Von der Leyen è di una giustezza autoevidente, di fronte all'aggressione e alla ...

andrewsword2 : RT @la_gata_lova: PROLETARI UNITEVI!!!! Kirill, dalla «guerra giusta» all’orologio da 30 mila dollari Chi è il patriarca ortodosso che l’E… - Maya83285828 : Sanzioni alla Russia, la Megera si è superata nel ridicolo! Pretendono di punire persino il patriarca della chiesa… - la_gata_lova : PROLETARI UNITEVI!!!! Kirill, dalla «guerra giusta» all’orologio da 30 mila dollari Chi è il patriarca ortodosso che l’Europa vuole punire - s_mendolia : RT @DavideRonni: Sanzioni alla Russia, la Megera si è superata nel ridicolo! Pretendono di punire persino il patriarca della chiesa ortodo… - luciano55321084 : Kirill, dalla «guerra giusta» all’orologio da 30mila dollari Chi è il patriarca ortodosso che l’Europa vuole punire… -

... anche italiane, perla minoranza cristiana . Mary invece ricorda che non si era mai sentita cristiana prima che arrivasse al potere Sadat, che si scontrò con ilcopto quando volle ...Per il millennio del 1988, Putin partecipò vistosamente alle celebrazioni solenni con il. ... Perl'Occidente, deve annettersi in tutto o in parte l'Ucraina, simbolo indivisibile di ...Il sesto pacchetto di sanzioni proposto dalla Commissione include anche il patriarca della chiesa ortodossa Kirill tra le personalità da punire, misura che non solleva critiche in Coreper. Mentre fa ...Il penitenziario, ha affermato il patriarca, rimane la cartina al tornasole di un Paese: “Un carcere rimane sempre lo specchio per verificare se una società funziona. Lo Stato, per questo, ...