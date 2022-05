Profuga ucraina si risveglia dal coma ascoltando la musica dei Maneskin: emozione all’ospedale di Torino (Di venerdì 6 maggio 2022) Sollievo e commozione per una giovanissima Profuga ucraina che si è risvegliata dopo due mesi di coma. Succede a Torino, dove i medici le hanno fatto ascoltare un brano della sua band preferita, i Maneskin, riuscendo a strapparla dal coma. Profuga ucraina si risveglia dal coma grazie a un brano dei Maneskin: commozione al CTO di Torino Ha 16 anni e ha cercato di fuggire dalla guerra in ucraina, il suo Paese di origine, insieme al padre. Durante la fuga da Kiev, però, un incidente d’auto uccide sul colpo il padre e lascia lei in coma: è il 24 febbraio. Grazie alla rete di associazioni di solidarietà MirNow e al lavoro dei ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 6 maggio 2022) Sollievo e commozione per una giovanissimache si èta dopo due mesi di. Succede a, dove i medici le hanno fatto ascoltare un brano della sua band preferita, i, riuscendo a strapparla dalsidalgrazie a un brano dei: commozione al CTO diHa 16 anni e ha cercato di fuggire dalla guerra in, il suo Paese di origine, insieme al padre. Durante la fuga da Kiev, però, un incidente d’auto uccide sul colpo il padre e lascia lei in: è il 24 febbraio. Grazie alla rete di associazioni di solidarietà MirNow e al lavoro dei ...

