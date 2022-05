Processo vaticano, il cardinale Pell replica al cardinale Becciu (Di venerdì 6 maggio 2022) Il cardinale George Pell replica al cardinale Angelo Becciu su quello che ritiene un "misterioso" versamento indirizzato nel 2017 e nel 2018 dalla Segreteria di Stato verso l'Australia. Questi ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 maggio 2022) IlGeorgealAngelosu quello che ritiene un "misterioso" versamento indirizzato nel 2017 e nel 2018 dalla Segreteria di Stato verso l'Australia. Questi ...

Advertising

Avvenire_Nei : Becciu si difende: «Solo false accuse. E l’Obolo non è stato toccato» - vik_brantegem : Nel processo vaticano per le presunte malversazioni finanziarie nella Segreteria di Stato, il Cardinal Becciu conti… - KorazymOrg : Nel processo vaticano per le presunte malversazioni finanziarie nella Segreteria di Stato, il Cardinal Becciu conti… - TuttoQuaNews : RT @Avvenire_Nei: Becciu si difende: «Solo false accuse. E l’Obolo non è stato toccato» - NuovaScintilla : RT @Avvenire_Nei: Becciu si difende: «Solo false accuse. E l’Obolo non è stato toccato» -