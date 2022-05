Probabili formazioni Venezia-Bologna | trentaseiesima giornata Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 6 maggio 2022) Ledi, match valido per ladi. Al Penzo appuntamento fondamentale per i lagunari con le spalle al muro: se vogliono salvarsi, devono tornare a far punti. Ilè invece salvo e sta attraversando uno dei suoi migliori momenti di forma. Fischio d’inizio alle ore 15 di domenica 8 maggio, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Okereke nel tridente d’attacco di Zanetti insieme a Henry e Aramu, Nani in panchina. Torna Haps. QUI- Arnautovic titolare, assecondato da Orsolini, Barrow in panchina. KO Djiks che ha già finito il suo campionato. Le...