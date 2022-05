Probabili formazioni Inter-Empoli | trentaseiesima giornata Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 6 maggio 2022) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 18:45 di venerdì 6 aprile nella cornice di San Siro. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Torna Calhanoglu dalla squalifica, si può rivedere anche Bastoni. Sulle fasce non si esclude l’utilizzo di Gosens per far rifiatare Perisic. Solito rebus in attacco: scalpita Correa.– Bajrami ed Henderson pronti alle spalle di Pinamonti. Difesa guidata dal solito Luperto al centro, sulla sinistra si rinnova il ballottaggio Parisi-Cacace per un ...