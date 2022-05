Pratica ferma, sfascia i vetri dell’ufficio anagrafe di Arzano: 43enne denunciato (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoArzano (Na) – Seccato per le difficoltà incontrare nel disbrigo di una Pratica, ha scagliato una sedie contro i vetri dell’ufficio anagrafe. E’ accaduto stamattina ad Arzano (Napoli) , negli uffici comunale in via Pecchia 90. Un uomo di 43 anni, residente nel Comune, già denunciato in passato, si è adirato per l’ iter di una sua richiesta ed ha afferrato una sedie che ha scagliato contro due vetri dell’ ufficio. Sono intervenuti i carabinieri che hanno identificato il 43 enne e lo hanno denunciato per danneggiamento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Seccato per le difficoltà incontrare nel disbrigo di una, ha scagliato una sedie contro i. E’ accaduto stamattina ad(Napoli) , negli uffici comunale in via Pecchia 90. Un uomo di 43 anni, residente nel Comune, giàin passato, si è adirato per l’ iter di una sua richiesta ed ha afferrato una sedie che ha scagliato contro duedell’ ufficio. Sono intervenuti i carabinieri che hanno identificato il 43 enne e lo hannoper danneggiamento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

