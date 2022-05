Poste Italiane celebra 160 anni. Mattarella: "Una storia lunga che ha accompagnato l'Italia" (Di venerdì 6 maggio 2022) Poste Italiane celebra 160 anni : «una storia lunga» che "ha accompagnato quella dell’Italia" e la sua presenza capillare sul territorio «è un capitale prezioso». Il presidente della Repubblica,... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 6 maggio 2022)160: «una» che "haquella dell’" e la sua presenza capillare sul territorio «è un capitale prezioso». Il presidente della Repubblica,...

Advertising

FintechItalia : Poste Italiane crede nel modello buy now, pay later e investe in Scalapay, mentre la Francia crede in Binance e reg… - NuovaScintilla : 6/5/22.Roma.160 anni di Poste Italiane.Presenti pure ministro Giorgetti,attrice Maria Grazia Cucinotta,Alberto Ange… - BeniaminClaudia : RT @Agostino35: Auguri a Poste Italiane per i suoi 160 anni, per festeggiare direi di creare un'altra app che è una cosa che non si aspetta… - gio_colfer : RT @Agostino35: Auguri a Poste Italiane per i suoi 160 anni, per festeggiare direi di creare un'altra app che è una cosa che non si aspetta… - ___Ginny_ : RT @Agostino35: Auguri a Poste Italiane per i suoi 160 anni, per festeggiare direi di creare un'altra app che è una cosa che non si aspetta… -