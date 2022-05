Pordenone Music Festival sabato 7 maggio 2 straordinari talenti sul palco del Concordia

Leggi su udine20

(Di venerdì 6 maggio 2022) Terzo concertosealle 21 all’auditoriumcon ingresso libero per ildi Associazione Farandola (alla 27ª edizione) sostenuto da Regione Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Bccse e Monsile e Comune di, e realizzato con il patrocinio e la collaborazione di una ventina di Comuni di tutto il Friuli, il patrocinio di Edr die Confcooperative, in partnership con I Borghi più belli d’Italia-Fvg, Istitutoale della Pedemontana, Confartigianato Imprese Fvg e il Centro Sloveno di Educazioneale E. Komel di Gorizia. In cabina di regia una direzione artistica affidata ad un team formato ...