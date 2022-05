Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha parlato del dramma della nota attrice: “È scioccata…” (Di venerdì 6 maggio 2022) La famosa presentatrice napoletana, proprio nella scorso puntata del talk di Canale 5, ha voluto informare i fan della situazione attuale. Barbara D’Urso, come sappiamo, in questo periodo è stata… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 6 maggio 2022) La famosa presentatrice napoletana, proprio nella scorso puntata del talk di Canale 5, ha voluto informare i fansituazione attuale., come sappiamo, in questo periodo è stata… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

aidadafne : #pomeriggio cinque Chi, dotato di 1minimo buon senso, poteva scommettere sulla storia d'amore fra Manuel e la Selas… - LinkaTv : E' iniziato Pomeriggio Cinque su #canale5 Clicca qui per classifica tweet: - patrokillers : pazzesco sono le cinque di pomeriggio ma mi sento come se fossero le dieci di sera - notonlythemoon : @sahngria @Vichylombrichy Sono solo le cinque del pomeriggio me ne rendo pure conto - Ettore42332696 : Brava Barbara. Sempre pazzesca. Ci vediamo dopo a pomeriggio cinque prima caffeuccio. ...grazie per essere sempre… -