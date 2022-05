Pomeriggio 5, Barbara D’Urso mostra la foto del piede fratturato di Eva Henger: “Sono immagini forti. Se non ve la sentite, cambiate canale” (Di venerdì 6 maggio 2022) Pomeriggio 5 è diventato il canale diretto attraverso cui Eva Henger, ricoverata in Ungheria per il gravissimo incidente d’auto, aggiorna il pubblico sulle sue condizioni di salute. Nella puntata del 5 maggio, Barbara D’Urso avverte: “Sono successe delle cose”. Il quadro clinico della Henger è peggiorato e l’ex pornostar ha dovuto fare un’operazione d’urgenza: “Sono in contatto con lei. Mi ha mandato un messaggio questa mattina di 4 minuti in cui ha pianto tutto il tempo. È scioccata perché non l’hanno potuta operare ancora. Il braccio, quello sano, stava andando in setticemia e hanno dovuto farle un intervento urgente. Mi ha mandato le foto con questa fuoriuscita di liquido”. La D’Urso ha ricevuto un’altra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022)5 è diventato ildiretto attraverso cui Eva, ricoverata in Ungheria per il gravissimo incidente d’auto, aggiorna il pubblico sulle sue condizioni di salute. Nella puntata del 5 maggio,avverte: “successe delle cose”. Il quadro clinico dellaè peggiorato e l’ex pornostar ha dovuto fare un’operazione d’urgenza: “in contatto con lei. Mi ha mandato un messaggio questa mattina di 4 minuti in cui ha pianto tutto il tempo. È scioccata perché non l’hanno potuta operare ancora. Il braccio, quello sano, stava andando in setticemia e hanno dovuto farle un intervento urgente. Mi ha mandato lecon questa fuoriuscita di liquido”. Laha ricevuto un’altra ...

TuttoosuAmici : @MasterAb88 Io non riesco a vedere pomeriggio 5 condotto da altre persone!! Barbara è unica porta allegria e spensi… - beffi04 : RT @wilmington_girl: Scusate,io non la seguo,ma Barbara il mercoledì pomeriggio parla de La Pupa e il secchione x caso? O mi devo aspettare… - Saverio_94 : 'Per te Barbara d’Urso a giugno lascerà Pomeriggio cinque oppure torna a settembre?' - Secondo me torna a settembre… - mariali94316534 : Eva Henger, operazione d'urgenza in ospedale: l'annuncio choc di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 - infoitcultura : Eva Henger, operazione d'urgenza in ospedale: l'annuncio choc di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 -