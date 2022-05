Più Di Quanto Ti Ho Amato: fuori ora il nuovo singolo di Ron (Di venerdì 6 maggio 2022) È uscito da pochissimi minuti “Più Di Quanto Ti Ho Amato”, il nuovo brano di Ron. La canzone, disponibile in streaming digitale, è stata scritta da Bungaro, Cesare Chiodo e Rakele. “Più di Quanto ti ho Amato”: ecco le parole di Ron Ron, in merito alla nuova uscita, dichiara: “È proprio vero che a volte pur cantando una canzone che non hai scritto, è possibile entrare in un mondo che ti assomiglia tanto, qualcosa che avevi dentro da sempre, ma che non sei mai riuscito a raccontare come volevi. Viviamo un tempo in cui si fa fatica ad amare qualcuno in un modo così intenso, e questo brano mi riporta a storie d’amore che ho vissuto e che non potrò mai dimenticare. Il video che mi ritrae mi ha messo a nudo, senza vergogna, in un’isola dall’atmosfera lunare e piena di una luce d’altri tempi”. “Più ... Leggi su zon (Di venerdì 6 maggio 2022) È uscito da pochissimi minuti “Più DiTi Ho”, ilbrano di Ron. La canzone, disponibile in streaming digitale, è stata scritta da Bungaro, Cesare Chiodo e Rakele. “Più diti ho”: ecco le parole di Ron Ron, in merito alla nuova uscita, dichiara: “È proprio vero che a volte pur cantando una canzone che non hai scritto, è possibile entrare in un mondo che ti assomiglia tanto, qualcosa che avevi dentro da sempre, ma che non sei mai riuscito a raccontare come volevi. Viviamo un tempo in cui si fa fatica ad amare qualcuno in un modo così intenso, e questo brano mi riporta a storie d’amore che ho vissuto e che non potrò mai dimenticare. Il video che mi ritrae mi ha messo a nudo, senza vergogna, in un’isola dall’atmosfera lunare e piena di una luce d’altri tempi”. “Più ...

