(Di venerdì 6 maggio 2022) Non tira buona aria dietro le quinte di Rai2. Perle cose non si mettono bene: parole durissime nei suoi confronti(Youtube)Noto voltoRai,è un giornalista e un conduttore molto apprezzato. La sua carriera inizia nel 1992 quando fonda, con Andrea Scrosati, il Coordinamento Antimafia a Roma. La sua strada prende poi il sentieroconduzione televisiva,in Rai e poi su Sky. Nelle ultime settimane, si è parlato molto del suo ritorno su Rai2. Il progetto sembra confermato ma proprio nelle ultime ore è successo l’imprevedibile: pesantissime parole nei suoi confronti, le sicurezze iniziano a tremare.sotto accusa: “Sappiamo cosa ...

Advertising

TV_Italiana : @bianca_guaccero Al posto di Detto Fatto, dal prossimo settembre, #Rai2 ha previsto l'ennesimo programma di ??condot… - Dansai75 : RT @DonMatteoRai: Vi aspettiamo alle 23:30 su @RaiDue per un'inedita intervista serale: Raul Bova ospite della trasmissione #TiSento, condo… - SerieTvserie : Bella Ma’, il nuovo programma di Rai 2 con Pierluigi Diaco dal 12 settembre - tvblogit : Bella Ma’, il nuovo programma di Rai 2 con Pierluigi Diaco dal 12 settembre - FabioTraversa : RT @GalantoMassimo: Il nuovo programma di #Diaco è #BellaMa', su Rai2 dal pomeriggio di lunedì 12 settembre Su @tvblogit -

Specialmag.it

... come nelle ultime due stagioni, mentre a sostituire la trasmissione dei tutorial, quindi dalle 15.00 circa in poi, sarà un nuovo programma condotto da, al quale dovrebbe seguire, ...Tra queste novità c'è il talent Bella Ma' che sarà condotto nientemeno che da. Stando a quanto risulta a TvBlog il programma si sarebbe dovuto chiamare Scialla Ma', ma alla fine si è ... Pierluigi Diaco, disastro prima della diretta: uffici Rai in subbuglio sarà un nuovo programma condotto da Pierluigi Diaco, al quale dovrebbe seguire, nella seconda parte del pomeriggio, un nuovo progetto forse affidato a Mia Ceran. Si saprà comunque con maggior ...Nelle ultime settimane si è parlato tanto del futuro in tv di Detto Fatto. Detto Fatto sostituito da Pierluigi Diaco: la rivolta dei fan. Bianca Guaccero lascia definitivamente Detto Fatto, e con lei ...