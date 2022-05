Piazza Pulita, De Girolamo difende l’amica Giorgia: basta sorrisini supponenti, è caccia alle streghe (video) (Di venerdì 6 maggio 2022) Il tribunale televisivo – con la difesa di Fdi e Giorgia Meloni affidata a Nunzia De Girolamo e Alessando Campi – di Piazza Pulita su La7, grazie alle argomentazioni dei giudici Laura Boldrini (deputata Pd) e Fabrizio Roncone (giornalista del Corriere della sera) ieri ha sentenziato. E la pronuncia del verdetto spetta al riassunto che il conduttore Formigli fa, formulando una domanda insinuante come al solito: Fdi può governare stante una visione del mondo e dei diritti non in linea con una destra moderna e liberale?». Questo, in grande sintesi, il tenore dello scorcio finale della puntata di ieri sera di Piazza Pulita. Che, con un tempismo da record, al primo appuntamento utile a ridosso del successo della Conferenza programmatica di Fratelli d’Italia di Milano nello ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 maggio 2022) Il tribunale televisivo – con la difesa di Fdi eMeloni affidata a Nunzia Dee Alessando Campi – disu La7, grazieargomentazioni dei giudici Laura Boldrini (deputata Pd) e Fabrizio Roncone (giornalista del Corriere della sera) ieri ha sentenziato. E la pronuncia del verdetto spetta al riassunto che il conduttore Formigli fa, formulando una domanda insinuante come al solito: Fdi può governare stante una visione del mondo e dei diritti non in linea con una destra moderna e liberale?». Questo, in grande sintesi, il tenore dello scorcio finale della puntata di ieri sera di. Che, con un tempismo da record, al primo appuntamento utile a ridosso del successo della Conferenza programmatica di Fratelli d’Italia di Milano nello ...

