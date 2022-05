Philadelphia-Miami stanotte in tv | orario e diretta streaming gara-3 semifinale playoff Nba 2021 2022

(Di venerdì 6 maggio 2022) L’e le indicazioni per vedere in76ers-Heat, sfida valida come-3 delle semifinali deidi Nba. Con due vittorie dal risultato netto, gli Heat si sono portati sul 2-0 nella serie, e proverà a mettere un altro tassello per il passaggio del turno;, invece, potrà contare sul supporto dei propri tifosi per riaprire la serie. La palla a due della partita è fissata alle ore 01:00 della notte tra venerdì 6 e sabato 7 maggio, con l’incontro che sarà visibile intramite l’Nba League Pass disponibile al seguente link. CALENDARIO e RISULTATI TABELLONE e ACCOPPIAMENTISportFace.

Erano date per scontate le vittorie a Miami. Ma Doc Rivers, i suoi compagni e tutti i tifosi dei Sixers speravano di poter contare su Joel Embiid una volta tornati a Philadelphia per la terza partita. I 76ers sono la squadra dei nomi da copertina Joel Embiid e James Harden, ma nessuna di loro ha fatto meglio dei Miami Heat, la candidata al titolo di cui si parla meno.