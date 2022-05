Peste suina | Cia | convocare tavolo crisi urgente in Regione

(Di venerdì 6 maggio 2022) Roma – “Chiediamo all’assessore regionale Enrica Onorati l’immediata convocazione di undipresso l’Assessorato regionale all’Agricoltura che possa mettere in atto soluzioni tempestive per limitare i rischi daafricana per i nostri allevamenti”. E’ quanto chiede oggi Stefano Tiozzo, presidente della Confederazione Italiana Roma dopo l’individuazione di un cinghiale infetto nel Parco dell’Insugherata come accertato dall’Istituto Zooprofilattico di Umbria e Marche. “Sono a rischio- commenta ancora Tiozzo- 12mila allevamenti di suini per un totale di circa 43mila capi. Si apre una nuova emergenza che si aggiunge ai problemi che stanno mettendo a dura prova il settore. Nel territorio della sola provincia di Roma si stima che i cinghiali in libertà sarebbero già più di 20mila.” “E’ necessario- ...

Agenzia_Ansa : Un caso di peste suina africana (Psa), malattia virale che colpisce maiali e cinghiali, è stato rilevato a Roma. Lo… - GianlucaValdarn : RT @ElioLannutti: Cinghiale con peste suina è allarme anche a Roma.Con Raggi,avrebbero invocato i caschi blu confezionando servizi Tv e tal… - FrancescoBlotto : La #pestesuina arriva a #Roma ed è colpa dei #rifiuti - Dear_Inanna_Z : RT @ElioLannutti: Cinghiale con peste suina è allarme anche a Roma.Con Raggi,avrebbero invocato i caschi blu confezionando servizi Tv e tal… - IVANCONF : RT @LaNotiziaTweet: Peste suina, primo caso scoperto a Roma: sintomi e come si diffonde -

Home Governo e Istituzioni, Sottosegretario Costa riceve delega Governo e Istituzioni 6 Maggio 2022 Dura condanna Ue su chiusura forzata del quotidiano Apple Daily a Hong Kong 8 Luglio 2021 Save the Children. 5,7 ...... 'attacchi no vax su mie pagine social' Mazzetti (FI) solidarietà a Bergamini: "Odio no vax non ferma lavoro per bene comune", Sottosegretario Costa riceve delega Carica altri TECNOLOGIA ...Il sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa, è stato delegato dal ministro Roberto Speranza alla trattazione e alla gestione dell'emergenza della peste suina africana, con l'obiettivo di por ...La cementificazione è una delle principali cause della perdita di habitat per le piante pollinifere. Le province di Firenze e Pisa le più danneggiate ...