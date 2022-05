Advertising

VeronaNews_net : Tra sabato e domenica autostrada chiusa fra Peschiera e #Sirmione – - fendente1 : RT @MicioVillaggio: Sempre in attività per i nostri amici! Raccolta alimentare sabato all'isola dei tesori di corso peschiera a Torino. .… - paolo_olivari : @chiaralessi @ilpost Passo per Monzambano, il sabato e la domenica il nodo di Peschiera, da Aprile a Ottobre, è in… -

7giorni

... motivo per cui il tratto autostradale verrà chiuso in entrambe le carreggiate tra i caselli di Sirmione e(dal km 251+700 al Km 259+300), dalle ore 23 di7 fino alle ore 5 di ...Tra i concerti suggestivi quello all'alba di21 del milanese Francesco Grillo all'Anfiteatro ... La musica Fuori Porta è attesa da Busto Arsizio a Corsico, da Monza aBorromeo, a Rho e ... Peschiera, sabato 7 maggio, chiusa la strada Circonvallazione Idroscalo dalle ore 8 alle ore 17,30. Nessun avviso agli operatori di via Grandi In occasione della gara di triathlon non sarà possibile raggiungere le attività di via Grandi come la Casa del Gelato e il Centro sportivo Gardanella da Segrate. Aperto il transito da Peschiera Borrom ...Nella serata di sabato 7 maggio gli appositi faretti illumineranno di ... nelle situazioni più disparate e spesso drammatiche. Anche a Peschiera Borromeo possiamo apprezzare con immensa gratitudine ...