Perugia - Monza, Galliani e Paolo Berlusconi al Curi (Di venerdì 6 maggio 2022) Tribuna d'onore dello stadio Curi particolarmente affollata in occasione dell'ultimo turno di serie B tra Perugia e Monza. Con i padroni di casa alla ricerca dei play off promozione e i lombardi che ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 6 maggio 2022) Tribuna d'onore dello stadioparticolarmente affollata in occasione dell'ultimo turno di serie B tra. Con i padroni di casa alla ricerca dei play off promozione e i lombardi che ...

Advertising

gippu1 : Il #Monza è a 90 minuti dalla sua prima promozione in serie A: 'basterà' una vittoria a Perugia venerdì sera. Adri… - FedericoDav_SSL : @Lazurismo sto guardando Perugia-Monza, opinioni? - lucacohen : @EmpireSaca Non voglio il Frosinone ai playoff. Perugia è una piazza storica, voglio le squadre storiche. Me ne frego del monza - EmpireSaca : @lucacohen Perché tifi Perugia, come si fa a non volere il Monza in a? - livescorenetnot : #LiveScoreNet #CheckScore #UpdateScore #LiveSports /Serie B, Italian 28' Lecce 0 - 0 Pordenone 27' Perugia 0 - 0… -