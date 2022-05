Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo ha completato il cast di protagonisti (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo aver scelto chi interpreterà il protagonista, Disney+ ha annunciato gli altri due co-protagonisti della nuova serie TV su Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. Poche settimane fa Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo aveva trovato il suo protagonista. Il giovane attore scelto, Walker Scobell, ha già convinto il pubblico di Netflix poiché ha affiancato … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo aver scelto chi interpreterà il protagonista, Disney+ ha annunciato gli altri due co-della nuova serie TV sue gli dei. Poche settimane fae gli deiaveva trovato il suo protagonista. Il giovane attore scelto, Walker Scobell, ha già convinto il pubblico di Netflix poiché ha affiancato … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

