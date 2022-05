Perché sperare nella vittoria della Roma in Conference League (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag – La Roma è in finale di Conference League, dopo la vittoria sul Leicester riportata anche dalla Gazzetta dello Sport. Un risultato da “tenere sott’occhio”, seppur in un torneo definito dai più – e anche giustamente – di secondo piano. La Roma e il valore della finale di Conference League La Roma di Jose Mourinho, dunque, ce l’ha fatta. Battendo per 1 a 0 il Leicester di Brendan Rodgers, i giallorossi si qualificano per la finale di Conference League contro gli olandesi del Feyenoord, che si disputerà il 25 maggio a Tirana. Un fatto forse passato in secondo piano rispetto ai titoloni dei giornali sull’impresa di Carlo Ancelotti alla guida del Real Madrid che, poco prima, ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 6 maggio 2022), 6 mag – Laè in finale di, dopo lasul Leicester riportata anche dalla Gazzetta dello Sport. Un risultato da “tenere sott’occhio”, seppur in un torneo definito dai più – e anche giustamente – di secondo piano. Lae il valorefinale diLadi Jose Mourinho, dunque, ce l’ha fatta. Battendo per 1 a 0 il Leicester di Brendan Rodgers, i giallorossi si qualificano per la finale dicontro gli olandesi del Feyenoord, che si disputerà il 25 maggio a Tirana. Un fatto forse passato in secondo piano rispetto ai titoloni dei giornali sull’impresa di Carlo Ancelotti alla guida del Real Madrid che, poco prima, ha ...

