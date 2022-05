Perché non si vedono i canali Mediaset il 6 maggio, ancora refarming nel vivo (Di venerdì 6 maggio 2022) Anche oggi 6 maggio non pochi italiani testimoniano come non si vedono i canali Mediaset sui loro televisori. Le emittenti nazionali non sono più visibili alla consueta numerazione del telecomando in diverse regioni del nostro paese. Qualcuno potrebbe pensare ad un guasto di natura tecnica ma sarebbe invece il caso di sottolineare come quanto avviene oggi sia ancora una naturale conseguenza del processo di refarming in atto da tempo e ora giunto quasi alle sue batture finali. Il punto della situazione Con il processo di refarming partito a fine 2021, si è provveduto a liberare le frequenze della banda 700 per renderle disponibili agli operatori di rete per la connessione veloce in 5G. Di conseguenza, le frequenze televisive sono state riorganizzate e alcune ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 6 maggio 2022) Anche oggi 6non pochi italiani testimoniano come non sisui loro televisori. Le emittenti nazionali non sono più visibili alla consueta numerazione del telecomando in diverse regioni del nostro paese. Qualcuno potrebbe pensare ad un guasto di natura tecnica ma sarebbe invece il caso di sottolineare come quanto avviene oggi siauna naturale conseguenza del processo diin atto da tempo e ora giunto quasi alle sue batture finali. Il punto della situazione Con il processo dipartito a fine 2021, si è provveduto a liberare le frequenze della banda 700 per renderle disponibili agli operatori di rete per la connessione veloce in 5G. Di conseguenza, le frequenze televisive sono state riorganizzate e alcune ...

