Per l’Europa torna l’incubo Orban: alfiere di Putin contro l’embargo sul petrolio russo (Di venerdì 6 maggio 2022) La Commissione gli offre una deroga fino al 2025, ma nemmeno questo gli basta. Stamane nuova riunione degli ambasciatori: niente accordo. Si lavora anche nel weekend per un’intesa entro lunedì, festa dell’Europa col discorso di Macron a Strasburgo. Ma con troppe deroghe, che fine fa l’unità europea? Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 6 maggio 2022) La Commissione gli offre una deroga fino al 2025, ma nemmeno questo gli basta. Stamane nuova riunione degli ambasciatori: niente accordo. Si lavora anche nel weekend per un’intesa entro lunedì, festa delcol discorso di Macron a Strasburgo. Ma con troppe deroghe, che fine fa l’unità europea?

Advertising

EP_President : Il Presidente #Mattarella è una delle voci più autorevoli in Europa. I suoi appelli per un’???? più giusta e forte, r… - Mov5Stelle : Quale indirizzo intende portare per l'Italia Draghi in Europa e nel mondo? Durante la pandemia Conte riferiva in Pa… - GuidoDeMartini : ?? L’EUROPA SI SPAPPOLA SULL’EMBARGO AL PETROLIO RUSSO ?? L’Ungheria dice NO; la Repubblica Ceca, la Slovacchia e la… - BergomiOmar : La SFL vorrebbe riuscire a creare un campionato più complicato di quello belga. Prima fase a 12, seconda fase 6 per… - infoitinterno : Per l'Europa torna l'incubo Orban: alfiere di Putin contro l'embargo sul petrolio russo (di A. Mauro) -